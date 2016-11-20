В "Открытом России" Ходорковского допрашивают активистов и изымают технику - СМИ

В Москве в общественной организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия" в течение нескольких недель полиция проводит следственные действия, многочисленные допросы активистов, выемки компьютеров и другой техники.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на собственные источники, в том числе и в следственных органах.

По данным СМИ, полиция "развернула активную деятельность вокруг бывших и действующих сотрудников "Открытой России".

Издание отмечает, что заместители начальников оперативно-розыскных частей московских УВД в звании полковников и подполковников "лично бегают по местам регистрации и работы потенциальных свидетелей, чтобы вручить им повестки на допрос".

"В рамках чего проводятся все эти следственные действия, пока достоверно установить не удалось. Одни источники отсылают к так называемому "третьему делу ЮКОСа", которое тянется уже несколько лет и связано с обвинениями в "легализации" Ходорковским и Лебедевым средств, "приобретенных в результате совершения преступления". Другие намекают на какое-то новое уголовное дело, которое может быть возбуждено в ближайшее время", - отмечает издание.

"Очевидно одно: какое-то процессуальное решение по делу может быть принято в связи с допросами и выемками у сотрудников и волонтеров "Открытой России" уже на этой неделе", - пишет СМИ.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на руководителя правозащитного направления "Открытой России" Марию Баронову сообщил, что в организации опровергают данные о проведении обысков в офисе и по месту жительства сотрудников. При этом Баронова уточнила, что активистов все еще вызывают на допросы.

"Допросы проводятся в связи с тем, что у следственной группы по вялотекущему "материнскому делу" (ЮКОСа) появилось время для проверки той информации, которая ими была получена во время обыска в апреле 2015 года", - сообщила Баронова.

Она добавила, что тогда во время обыска в офисе "Открытой России" были изъяты компьютеры, справки на сотрудников для уплаты налогов и еще какие-то счета.

"В рамках дела следователи всех, чьи имена были найдены, должны допросить в качестве свидетелей", - отметила Баронова.

Проведенные допросы она назвала вялыми и ничего не значащими, отмечает росСМИ.

Как известно, главой правления "Открытой России" является бывший олигарх, "узник совести", экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. После своего освобождения из заключения, в котором Ходорковский находился 10 лет по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, а в 2010-2011 был осужден, учитывая новые обстоятельства, экс-глава ЮКОСа покинул территорию РФ.

Ходорковский основал организацию "Открытая Россия", которая имеет целью работу "для того, чтобы Россия вернулась на европейский путь развития". С начала существования организация неоднократно подвергалась давлению со стороны власти, в офисе ОО проводились обыски, волонтеров и активистов организации задерживали - якобы за участие в марше памяти Бориса Немцова.

В апреле 2015-го состоялся обыск в офисе ОР на предмет обнаружения запрещенной агитации. 22 декабря в офисе и по местам жительства сотрудников ОР, в том числе пресс-секретаря Ходорковского, снова состоялся обыск.

В СКР сообщали, что обыски проходят в связи с проверкой сведений о законности приобретения имущества нефтяной компании акционерами, выигравшими иск в суде Гааги на $50 млрд.

В сентябре 2016 Михаил Ходорковский запустил проект "Вместо Путина", целью которого является выбор соперника нынешнему президенту России на выборах в 2018 году.

Украинская правда