Москаль: 5 грудня приїду на допит у ГПУ

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що 5 грудня прибуде до Генпрокуратури на допит у "справі Майдану".

Про це Москаль повідомив 20 листопада у своєму блозі.

"Згідно з повісткою Генпрокуратури, допит Геннадія Москаля у справі щодо злочинів під час Революції гідності призначений на 5 грудня 2016 року. 5 грудня я приїду на допит, але прошу доповісти громадськості хоч про якісь реальні результати слідства", - заявив Москаль.

Він нагадав, що ТСК Верховної Ради у справі щодо злочинів під час Революції гідності у квітні 2014 року передала до ГПУ матеріали щодо були розбиті на 24 епізоди.

"По 22 з них є чіткі висновки, по 2 ми не знайшли доказів, чи був склад злочину. Є епізоди дуже прості для розслідування, їх може довести до суду навіть першокурсник юридичного факультету. Наприклад, по зупинці станцій метрополітену 18 січня 2014 року. По звітам ТСК давно мали бути засуджені винні, насправді ж досі нічого не зроблено", - зазначив Москаль.

Також він нагадав, що детальний звіт щодо підпалу Будинку профспілок 19 лютого 2014 року ТСК направила у ГПУ 15 травня 2014 року.

"Там усе розписано, наведено конкретні прізвища силовиків, які на час передачі звіту ТСК до ГПУ ще перебували в Україні. І кого з них затримали й засудили? Нікого", - додав голова ОДА.

"Пана Горбатюка (начальник департамента спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк) не цікавить фактаж щодо підпала Будинку профспілок, він хоче, щоб я "здав" свої джерела інформації. Однак повідомляю, що народний депутат (а я очолював ТСК у цьому статусі) по закону має право не розкривати джерела інформації. По-друге, жоден оперативник ніколи не здасть людей, які надають йому інсайдерську інформацію", - підсумував Москаль.

Як відомо, раніше Горбатюк заявив, що Москаль тривалий час не з'являється на допит за викликами ГПУ і додав, що офіційних пояснень від нього про причини неявки не надходило.

Українська правда