Москаль: 5 декабря приеду на допрос в ГПУ

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что 5 декабря прибудет в Генпрокуратуру на допрос по "делу Майдана".

Об этом Москаль сообщил 20 ноября в своем блоге.

"Согласно повестке Генпрокуратуры, допрос Геннадия Москаля по делу о преступлениях во время Революции достоинства назначен на 5 декабря 2016 года. 5 декабря я приеду на допрос, но прошу доложить общественности хоть о каких-то реальных результатах следствия", - заявил Москаль.

Он напомнил, что ВСК Верховной Рады по делу о преступлениях во время Революции достоинства в апреля 2014 года передала в ГПУ материалы, которые были разделены на 24 эпизода.

"По 22 из них есть четкие выводы, по 2 мы не нашли доказательств, был ли состав преступления. Есть эпизоды очень простые для расследования, их может довести до суда даже первокурсник юридического факультета. Например, по остановке станций метрополитена 18 января 2014 года. По отчетам ВСК давно должны быть осуждены виновные, на самом деле до сих пор ничего не сделано", - отметил Москаль.

Также он напомнил, что детальный отчет по поджогу Дома профсоюзов 19 февраля 2014 года ВСК направила в ГПУ 15 мая того же года.

"Там все расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в ГПУ еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого", - добавил глава ОГА.

"Господина Горбатюка (начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк) не интересует фактаж относительно поджога Доме профсоюзов, он хочет, чтобы я "сдал" свои источники информации. Однако сообщаю, что народный депутат (а я возглавлял ВСК в этом статусе) по закону имеет право не раскрывать источники информации. Во-вторых, ни один оперативник никогда не сдаст людей, которые предоставляют ему инсайдерскую информацию", - подытожил Москаль.

Как известно, ранее Горбатюк заявил, что Москаль долгое время не является на допрос по вызовам ГПУ и добавил, что официальных объяснений от него о причинах неявки не поступало.

Украинская правда