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Місія ОБСЄ досі не має доступу до пунктів розведення озброєння на Донбасі

Неділя, 20 листопада 2016, 21:28

19 та 20 листопада доступ спостерігачів місії ОБСЄ до ділянок розведення озброєння на ділянках "Первомайськ - Золоте", Станиця Луганська та "Петрівське - Богданівка" був обмеженим.

Про це повідомили у місії ОБСЄ ввечері 20 листопада.  

"Збройні сили України, "ЛНР" та "ДНР" не змогли гарантувати безпеку спостерігачів СММ через можливе замінування території. Доступ спостерігачів на усіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках", - зазначили у місії. 

Як відомо, місія ОБСЄ неодноразово заявляла про обмежений доступ до місць розведення сил в зоні АТО.

Українська правда 

Теми: ДонбасОБСЄ
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