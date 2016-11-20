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У миссии ОБСЕ все еще нет доступа к пунктам разведения вооружения на Донбассе

Воскресенье, 20 ноября 2016, 21:28

19 и 20 ноября доступ наблюдателей миссии ОБСЕ к участкам разведения вооружения на участках "Первомайск - Золотое", Станица Луганская и "Петровское - Богдановка" был ограниченным.

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ вечером 20 ноября.

"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность наблюдателей миссии в связи с возможным минированием территории. Доступ наблюдателей на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - отметили в миссии.

Как известно, ранее миссия ОБСЕ неоднократно заявляла об ограниченном доступе в места разведения сил в зоне АТО.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕ
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