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МВФ не вимагає піднімати пенсійний вік - Мінфін

Понеділок, 21 листопада 2016, 02:41

Міжнародний валютний фонд не вимагає підняття пенсійного віку для України.

Про це заявила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ефірі телеканалу "Інтер", передає ZN.ua.

"МВФ не вимагає підняття пенсійного віку в Україні. Є вимога збалансувати Пенсійний фонд. Звичайно, це можна зробити за допомогою підняття віку, але це не єдиний шлях. Для збалансування можна зробити всіх платниками Пенсійного фонду", - повідомила вона.

При цьому Маркарова заявила, що не може гарантувати, що це не відбудеться в майбутньому. Але, на даний момент Україна не досягла рубежу в 60 років для жінок.

Раніше віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що пенсійний вік в Україні не підвищуватиметься 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїМінфін
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