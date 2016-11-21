Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВФ не требует поднимать пенсионный возраст - Минфин

Понедельник, 21 ноября 2016, 02:41

Международный валютный фонд не требует поднятия пенсионного возраста для  Украины.

Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь. Для сбалансирования можно сделать всех плательщиками Пенсионного фонда", - сообщила она.

При этом Маркарова заявила, что не может гарантировать, что это не произойдет в будущем. Но, на данный момент Украина не достигла рубежа в 60 лет для женщин. 

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что пенсионный возраст в Украине не будет повышаться 10 лет.

Темы: пенсииМинфин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: