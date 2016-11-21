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Порядок у День гідності і свободи забезпечуватимуть 18 тисяч силовиків

Понеділок, 21 листопада 2016, 04:27

21 листопада в День гідності і свободи порядок в Україні забезпечуватимуть близько 18 тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Участь у заходах візьмуть близько 66 тисяч осіб.

"Сьогодні, 21 листопада, в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів. Аби уникнути будь-яких провокацій і загроз життю та здоров’ю всіх учасників акцій, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії вже працюють у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення громадського порядку буде залучено майже 15 тисяч поліцейських і 3 тисячі нацгвардійців.

Нагадаємо, з 6 ранку в Києві буде перекритий рух на кількох центральних вулицях.

Теми: поліція
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