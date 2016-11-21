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Порядок в День достоинства и свободы будут обеспечивать 18 тысяч силовиков

Понедельник, 21 ноября 2016, 04:27

21 ноября в День достоинства и свободы порядок в Украине будут обеспечивать около 18 тысяч правоохранителей. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Участие в мероприятиях примут около 66 тысяч человек.

"Сегодня, 21 ноября, во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Чтобы избежать любых провокаций и угроз жизни и здоровью всех участников акций, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии уже работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Для обеспечения публичного порядка будет привлечено почти 15 тысяч полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев.

Напомним, с 6 утра в Киеве будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах.

Темы: полиция
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