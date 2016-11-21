Порядок в День достоинства и свободы будут обеспечивать 18 тысяч силовиков
Понедельник, 21 ноября 2016, 04:27
21 ноября в День достоинства и свободы порядок в Украине будут обеспечивать около 18 тысяч правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Участие в мероприятиях примут около 66 тысяч человек.
"Сегодня, 21 ноября, во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Чтобы избежать любых провокаций и угроз жизни и здоровью всех участников акций, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии уже работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Для обеспечения публичного порядка будет привлечено почти 15 тысяч полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев.
Напомним, с 6 утра в Киеве будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах.