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Клімкін розповів, що буде обговорюватися на саміті Україна-ЄС

Понеділок, 21 листопада 2016, 05:21

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що на 18-му саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 24 листопада, будуть розглядатися питання про безвізовий режим, продовження санкцій проти РФ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ключовий акцент повинен бути зроблений на ситуації на Донбасі, на російській агресії, на продовженні санкцій,... на питаннях, які пов'язані з окупованим Кримом", - сказав він.

Клімкін також зазначив, що на саміті планується підписання між Україною і Європейським Союзом меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері, а також продовження фінансової допомоги від ЄС для підтримки реформ в Україні.

Міністр проінформував, що крім питання про лібералізацію візового режиму між ЄС і Україною буде також порушено питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"У нас зараз дуже тісні переговори ... і ми сподіваємося найближчим часом вийти на позитивне рішення з цього питання", - зазначив він.

Теми: КлімкінЄфименко
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