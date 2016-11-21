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Климкин рассказал, что будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС

Понедельник, 21 ноября 2016, 05:21

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на 18-м саммите Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 24 ноября, будут рассматриваться вопросы о безвизовом режиме, продлении санкций против РФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что ключевой акцент должен быть сделан на ситуации на Донбассе, на российской агрессии, на продлении санкций, … на вопросах, которые связаны с оккупированным Крымом", - сказал он.

Климкин также отметил, что на саммите планируется подписание между Украиной и Европейским Союзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также продление финансовой помощи от ЕС для поддержания реформ в Украине.

Министр проинформировал, что помимо вопроса о либерализации визового режима между ЕС и Украиной будет также поднят вопрос ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"У нас сейчас очень тесные переговоры… и мы надеемся в ближайшее время выйти на позитивное решение по этому вопросу", - отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинЕфименко
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