На Донбасі затримали представника "уряду ДНР"

20 листопада прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" Донецької області представника так званого керівництва Донецька.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Громадянин України прямував на своєму автомобілі "БМВ" до неконтрольованої території. Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення "ДНР Администрация города Донецка", - йдеться в повідомленні.

Про даний факт повідомлено відповідним правоохоронним органам.