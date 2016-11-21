Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат сподівається, що Сущенка обміняють на російського розвідника

Понеділок, 21 листопада 2016, 11:22

Адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки, затриманого в Україні в жовтні.

Про це він пише 21 листопада в Facebook після зустрічі зі своїм підзахисним у СІЗО в Москві.

"Вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Загалом, ми розраховуємо що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.2016 Службою безпеки України. Так буде краще для всіх", – повідомив адвокат.

Як повідомлялося 9 жовтня, у Рівному було затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.  

"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ", – повідомляла СБУ.

Українська правда

Теми: Сущенкополітв'язнізаручникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: