Прокуратура шукає двох російських терористів-садистів

Військова прокуратура України почала досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування "Русич" і групи швидкого реагування "Бетмен" терористичної організації "ЛНР" громадян РФ Олексія Мільчакова та Яна Петровського.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ у понеділок.

"Вказане незаконне збройне формування було сформовано у червні 2014 року переважно з громадян Російської Федерації з садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської і Донецької областей", - сказано у повідомленні.

Вказується, що слідство установило причетність зазначених терористів до збройних нападів на підрозділи сил АТО, зокрема, 5 вересня 2014 року поблизу с. Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Мільчакову та Петровському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). У зв’язку з переховуванням підозрюваних на території Російської Федерації, їх оголошено у розшук", - сказано у повідомленні.

Як відомо, в жовтні у Норвегії затримали 29-річного бойовика, громадянина Росії Яна Петровського, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі у так званому батальйоні "Русич".

Батальйоном "Русич" керував російський неонацист Олексій Мільчаков.

Українська правда