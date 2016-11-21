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Ярош домовляється з Порошенком про створення ще однієї армії

Понеділок, 21 листопада 2016, 15:17

Президент України Петро Порошенко не відкидає ідею створення "добровольчої" чи "резервної" армії.

Про це у понеділок заявив нардеп, колишній провідник організації "Правий сектор", лідер громадсько-політичного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош, передає Укрінформ.

"Веду переговори з президентом. Він сказав, що подумає на рахунок законопроекту. Там є питання по фінансуванню, більше тактичні. Але в принципі, я бачу, що вже є певне бажання щось робити", - заявив Ярош, відповідаючи на питання щодо ситуації навколо ідеї створення "добровольчої української армії".

За словами Яроша, відзначення державними нагородами добровольців-учасників АТО, що відбулося сьогодні на День Гідності і Свободи, також є свідчення руху в цьому напрямку.

"Президент вже слухає, ми вже обмінюємося думками", - додав він.

Нардеп зазначив, що "добровольча" чи "резервна" армія (остаточно назва ще не визначена ред.) має бути "державною структурою по типу естонського "Кайстеліту" чи польської територіальної оборони, можливо, за фінською чи швейцарською моделлю, але з українськими реаліями".

Як відомо, президент Петро Порошенко нагородив депутата Верховної Ради, екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Теми: ЯрошарміяПорошенко
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