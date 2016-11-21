"Азовці" принесли надгробок під Генпрокуратуру

До Генеральної прокуратури України активісти "Азову" принесли гранітний пам’ятник з іменами "людей, які поховали справи Майдану".

Про це у понеділок повідомляє "Громадське радіо".

На надгробку написані прізвища трьох попередніх генпрокурорів з 2014 року.

фото: Громадське радіо

Як відомо, активісти "Азову" і його партії "Національний корпус" проводили марш в центрі Києва.

Вони пройшли по вулиці Інститутській на вулицю Банкову до Адміністрації президента.