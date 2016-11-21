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"Азовцы" принесли надгробие под Генпрокуратуру

Понедельник, 21 ноября 2016, 16:06

В Генеральную прокуратуру Украины активисты "Азова" принесли гранитный памятник с именами "людей, которые похоронили дела Майдана".

Об этом в понедельник сообщает "Громадське радио".

На надгробии написаны фамилии трех предыдущих генпрокуроров с 2014 года.

 
ФОТО: громадське РАДИО

Как известно, активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" провели марш в центре Киева.

Они прошли по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.

Темы: акцииКиевГенпрокуратура
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