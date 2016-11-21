"Азовцы" принесли надгробие под Генпрокуратуру

В Генеральную прокуратуру Украины активисты "Азова" принесли гранитный памятник с именами "людей, которые похоронили дела Майдана".

Об этом в понедельник сообщает "Громадське радио".

На надгробии написаны фамилии трех предыдущих генпрокуроров с 2014 года.

ФОТО: громадське РАДИО

Как известно, активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" провели марш в центре Киева.

Они прошли по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.