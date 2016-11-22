Путін не виключив удари по об'єктах НАТО, "які загрожують Росії"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "вживатиме контрзаходів та ставитиме під удар ракетних систем" об'єкти НАТО, які, на думку РФ, будуть їй загрожувати.
Про це Путін заявив в інтерв'ю для фільму Олівера Стоуна "Україна в огні", пише ТАСС.
За його словами, у нього "складається відчуття, що в НАТО для підтримки країн-членів у "покорі" і для дисципліни створюється образ зовнішнього ворога".
Також він пояснив, чому Росія "гостро реагує на розширення НАТО".
"Нас турбує практика прийняття рішень. Я знаю, як приймаються (рішення в НАТО)... Коли країна стає членом НАТО, їй уже важко чинити опір тиску з боку такої великої країни-лідера НАТО, як США, і там легко може з'явитися все, що завгодно - і система ПРО, і нові бази, і якщо буде потрібно - нові ударні комплекси ".
"А нам що робити? Ми повинні в цьому зв'язку вживати контрзаходів, тобто ставити під удар наших ракетних систем ті об'єкти, які, на нашу думку, починають нам загрожувати. Ситуація напружує. Ми розуміємо, що світ змінився. Неможливо все тримати в замороженому стані часів холодної війни. Потрібно дивитися у майбутнє", - заявив Путін.