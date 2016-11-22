Путин не исключил удары по объектам НАТО, "которые угрожают России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "будет принимать контрмеры и ставить под удар ракетных систем" объекты НАТО, которые, по мнению РФ, будут ей угрожать.

Об этом Путин заявил в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", пишет ТАСС.

По его словам, у него "складывается ощущение, что в НАТО для поддержки стран-членов в "подчинении" и для дисциплины создается образ внешнего врага".

Также он объяснил, почему Россия "остро реагирует на расширение НАТО".

"Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются (решение в НАТО) ... Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой большой страны-лидера НАТО, как США, и там легко может появиться все, что угодно - и система ПРО, и новые базы, и если потребуется - новые ударные комплексы".

"А нам что делать? Мы должны в этой связи принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает. Мы понимаем, что мир изменился. Невозможно все держать в замороженном состоянии холодной войны. Нужно смотреть в будущее", - заявил Путин.