Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин не исключил удары по объектам НАТО, "которые угрожают России"

Вторник, 22 ноября 2016, 03:03

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "будет принимать контрмеры и ставить под удар ракетных систем" объекты НАТО, которые, по мнению РФ, будут ей угрожать.

Об этом Путин заявил в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", пишет ТАСС.

По его словам, у него "складывается ощущение, что в НАТО для поддержки стран-членов в "подчинении" и для дисциплины создается образ внешнего врага". 

Также он объяснил, почему Россия "остро реагирует на расширение НАТО".

"Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются (решение в НАТО) ... Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой большой страны-лидера НАТО, как США, и там легко может появиться все, что угодно - и система ПРО, и новые базы, и если потребуется - новые ударные комплексы".

"А нам что делать? Мы должны в этой связи принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает. Мы понимаем, что мир изменился. Невозможно все держать в замороженном состоянии холодной войны. Нужно смотреть в будущее", - заявил Путин.

Темы: РосcияПутинНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: