Суд в четвер вирішить питання про можливість допиту Януковича по скайпу
Святошинський районний суд Києва має намір 24 листопада вирішити питання про можливість проведення допиту колишнього президента Віктора Януковича по відеоконференцзв'язку.
Про це на засіданні у вівторок сказав головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляють "Українські новини".
Він зазначив, що в Святошинський суд надійшла інформація від Ростовського обласного суду Росії про готовність провести відеодопит Януковича.
Святошинський райсуд 21 листопада провів тестування системи відеоконференцзв'язку і заявив про її готовність до експлуатації.
Суддя Дячук зазначив, що на засіданні 24 листопада суд вирішить питання про зміну порядку дослідження доказів і про проведення найближчим часом відеодопиту Януковича і колишнього командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка.
Як відомо, 16 серпня Міністерство юстиції повторно направило Росії запит про допит по відеозв'язку Януковича, оскільки в першому запиті пропала частина документів.
У травні Святошинський райсуд вирішив допитати по відеоконференцзв'язку Януковича у справі проти 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана на вулиці Інститутській у Києві.
Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.