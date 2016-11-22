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Суд в четверг решит вопрос о возможности допроса Януковича по скайпу

Вторник, 22 ноября 2016, 11:25
Суд в четверг решит вопрос о возможности допроса Януковича по скайпу

Святошинский районный суд Киева намерен 24 ноября решить вопрос о возможности проведения допроса бывшего президента Виктора Януковича по видеоконференцсвязи.

Об этом на заседании во вторник сказал председательствующий судья Сергей Дячук, сообщают "Украинские новости".

Он отметил, что в Святошинский суд поступила информация от Ростовского областного суда России о готовности провести видеодопрос Януковича.

Святошинский райсуд 21 ноября провел тестирование системы видеоконференцсвязи и заявил о ее готовности к эксплуатации.

Судья Дячук отметил, что на заседании 24 ноября суд решит вопрос об изменении порядка исследования доказательств и о проведении в ближайшее время видеодопроса Януковича и бывшего командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка.

Как известно, 16 августа Министерство юстиции повторно направило России запрос о допросе по видеосвязи Януковича, так как в первом запросе пропала часть документов.

В мае Святошинский райсуд решил допросить по видеоконференцсвязи Януковича в деле против 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.

Темы: Януковичдопроссуд
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