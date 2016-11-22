Опоблок виклав 3,6 млн за рекламу на ТБ за три місяці – декларація

Партія "Опозиційний блок" задекларувала 5 216 131,80 гривень доходів і витратила 3,6 млн гривень на розміщення реклами на телебаченні в третьому кварталі.



Про це йдеться у фінансовому звіті партії, передають "Українські новини".



Згідно з документом, 4,3 млн гривень склали внески від компаній "Тефія-2011", "Гіперіон-Мега" (покупка і продаж нерухомості, в стадії ліквідації), "Автопрайд" і "Максимум-Ленд".



Витрати партії склали 5 256 777,63 гривні, з яких 3,6 млн гривень – пропагандистська діяльність (розміщення реклами на телебаченні), близько 1,2 млн гривень – оренда приміщень, а близько 433 тис. гривень – витрати з виборчого фонду.



Партія користується офісним приміщенням на вулиці Волоській, 6/14 в Києві, балансова вартість якого становить 11 193 896 гривень.



На рахунках в київській філії Місто Банку (Одеса) і Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) ОБ зберігає 16 тисяч гривень.



Фінансові зобов'язання Опоблоку склали 4 517 001 гривню.



Зокрема, кредиторська заборгованість партії перед ТОВ "Інтер реклама центр" становить 4 516 803 гривні.



До цього заборгованість перед "Інтер реклама центр" становила 7 721 841 гривню, але 9 вересня партія погасила 3,2 млн гривень з цієї суми.



Як повідомлялося, Опоблок задекларував 1 млн 200 тис. гривень доходів у першому кварталі (січень-березень) і 675 550 гривень доходів у другому кварталі (квітень-червень).