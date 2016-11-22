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Похищение бывшего ФСБшника: экс-депутата Харьковщины взяли под стражу

Вторник, 22 ноября 2016, 15:50

В деле о похищении и вывозе из Украины в Россию экс-работника ФСБ Ильи Богданова Голосеевский райсуд столицы постановил взять экс-депутата Харьковского облсовета под стражу на 60 суток.

Двум его соучастникам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста, сообщает прокуратура Киева

Действия экс-депутата Харьковского облсовета, имя которого не называют, квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или иной незаконный договор касательно человека) УК Украины.

Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти Богданова через украино-российскую границу, инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или иной незаконный договор касательно человека) УК Украины.

На данное время досудебное расследование в криминальном производстве продолжается.

Устанавливаются причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

"Участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ", – отмечает столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего депутата Харьковского областного совета Владимира Россоху по подозрению в организации попытки похищения и убийства Богданова – экс-сотрудника ФСБ РФ, который перешел на сторону Украины в 2014 году.

Сам Богданов в интервью "Дождю" называл заказчиком своего похищения в Украине Россоху, которого якобы завербовали в Белгороде российские спецслужбы.

Как известно, Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец "Правого сектора", в частности, провел в диспетчерской башне Донецкого аэропорта около месяца.

Богданов получил гражданство Украины.

О его исчезновении стало известно 14 ноября.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

После спасения Богданов сообщил, что собирается работать в пресс-центре СБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФСБХарьковская областьсудпрокуратура
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