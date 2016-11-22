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Підозрюваного у вбивстві поліцейських у Дніпрі залишили під вартою

Вівторок, 22 листопада 2016, 16:36

Шевченківський райсуд Дніпра продовжив на два місяці утримання під вартою Олександру Пугачову, який розстріляв у вересні двох патрульних поліцейських.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

Українська правда

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Теми: Дніпрополіція
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