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Подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре оставили под стражей

Вторник, 22 ноября 2016, 16:36

Шевченковский райсуд Днепра продлил на два месяца содержание под стражей Александру Пугачеву, который расстрелял в сентябре двух патрульных полицейских.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Как известно, утром 25 сентября в Днипре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось потом, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.

Украинская правда

Темы: Днепрполиция
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