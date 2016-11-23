Трамп не переслідуватиме Клінтон у справі про листування

Обраний президент Дональд Трамп не хоче проводити подальше розслідування у справі про використання Хілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування.

Про це заявила старший радник Трампа Келліен Конвей, повідомляє The Washington Times.

"І я думаю, що Хілларі Клінтон і раніше доводиться стикатися з тим, що більшість американців не вважають її чесної і такою, що заслуговує довіри, але якщо Дональд Трамп може допомогти, то, можливо, що це хороша річ", - повідомила вона.

Раніше в ході передвиборної кампанії Дональд Трамп заявляв, що в разі його перемоги на виборах, Хілларі Клінтон "була б у в'язниці" через справу про електронне листування.