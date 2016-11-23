Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп не будет преследовать Клинтон по делу о переписке

Среда, 23 ноября 2016, 02:27
Трамп не будет преследовать Клинтон по делу о переписке

Избранный президент Дональд Трамп не хочет проводить дальнейшее расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки.

Об этом заявила старший советник Трампа Келлиэн Конвэй,сообщает The Washington Times.

"И я думаю, что Хиллари Клинтон по-прежнему приходится сталкиваться с тем, что большинство американцев не считают ее честной и заслуживающей доверия, но если Дональд Трамп может помочь, то, возможно, что это хорошая вещь", - сообщила она.

Ранее в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке.

Темы: Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: