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Адвокат: Адміннагляд над сином Джемілєва скасований

Середа, 23 листопада 2016, 06:03

Адвокат Микола Полозов повідомив, що трирічний адміністративний нагляд РФ, незаконно встановлений над українським громадянином Хайсером Джемілєвим, скасований.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Через незалежні від мене причини я не міг брати участь у розгляді з приводу адміністративного нагляду, незаконно встановленого над моїм підзахисним. Однак, як я дізнався, апеляційною інстанцією, Астраханським обласним судом, 2 листопада це рішення було скасовано через поданням прокуратури", - пояснив Полозов.

Таким чином, юридична невизначеність з адміністративним наглядом, встановленим над Хайсером Джемілєвим, про яку говорив раніше Полозов, вирішена.

Раніше повідомлялося, що Хайсера Джемілєва повинні звільнити 25 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ. 

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадиційним запитом. 

Теми: Джемілєвкримські татариправа людини
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