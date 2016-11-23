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Адвокат: Админнадзор над сыном Джемилева отменен

Среда, 23 ноября 2016, 06:03

Адвокат Николай Полозов сообщил, что трехлетний административный надзор РФ, незаконно установленный над украинским гражданином Хайсером Джемилевым, отменен.

Об этом сообщает "Укринформ".

"По независящим от меня причинам я не мог участвовать в разбирательстве по поводу административного надзора, незаконно установленного над моим подзащитным. Однако, как я узнал, апелляционной инстанцией, Астраханским областным судом, 2 ноября это решение было отменено - по представлению прокуратуры", – пояснил Полозов.

Таким образом, юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсером Джемилевым, о которой говорил ранее Полозов, разрешена.

Ранее сообщалось, что Хайсера Джемилева должны освободить 25 ноября.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи  из ружья своего отца.

До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.

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Темы: Джемилевкрымские татарыправа человека
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