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Ляшко хоче законом відправити Раду, Порошенка і Гройсмана на обстеження

Середа, 23 листопада 2016, 07:23
Ляшко хоче законом відправити Раду, Порошенка і Гройсмана на обстеження

У парламенті зареєстрували законопроект, який в разі схвалення зобов'яже держслужбовців проходити обстеження на наркотичну залежність та психологічний стан.

Про це на своїй сторінці Facebook написав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

"Разом із Денисом Силантьевим ми зареєстрували законопроект, щоб усі держслужбовці проходили обстеження на наркотичну, алкогольну залежність і психічний стан", - написав він.

"Щоб бути трактористом, людина має пройти медогляд і отримати довідку, а керувати державою може кожен шизофренік, наркоман чи алкоголік. Через таку угашену владу страждають усі українці. Тому ми хочемо покласти цьому край", - зазначив Ляшко.

Він додав, що сам готовий добровільно пройти всі обстеження і пропонує президенту Петру  Порошенку,прем’єру Володимиру Гройсману, депутатам і міністрам пройти такі ж обстеження.

"Доведіть народу, що у вас всі вдома", - зазначив Ляшко.

Українська правда

Теми: Верховна РадаЛяшко Олегздоров'яПорошенкоГройсман
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