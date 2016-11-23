Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко хочет законом отправить ВР, Порошенко и Гройсмана на обследование

Среда, 23 ноября 2016, 07:23
Ляшко хочет законом отправить ВР, Порошенко и Гройсмана на обследование

В парламенте зарегистрирован законопроект, который в случае одобрения обяжет госслужащих проходить обследование на наркотическую зависимость и психологическое состояние.

Об этом на своей странице Facebook написал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вместе с Денисом Силантьевым мы зарегистрировали законопроект, чтобы все госслужащие проходили обследование на наркотическую, алкогольную зависимость и психическое состояние", - написал он.

"Чтобы быть трактористом, человек должен пройти медосмотр и получить справку, а управлять государством может каждый шизофреник, наркоман или алкоголик. Из-за такой угашеной власти страдают все украинцы. Поэтому мы хотим положить этому конец", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сам готов добровольно пройти все обследования и предлагает президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, депутатам и министрам пройти такие же обследования.

"Докажите народу, у вас все дома", - отметил Ляшко

Темы: Верховная РадаЛяшко ОлегздоровьеПорошенкоГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Верховная Рада
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: