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Кабмін роздержавлює 244 друковані ЗМІ

Середа, 23 листопада 2016, 13:18

Кабінет міністрів затвердив перелік з 244 друкованих ЗМІ та редакцій, які підлягають роздержавленню.

Таке рішення було прийнято на засіданні Уряду у середу.  

Прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook написав: "Уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації".

"Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними", - написав він.

За його словами 244 друкованих видань висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування.

Це понад половина комунальних ЗМІ в країні.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗМІреформи
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