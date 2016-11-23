Кабмін выводит из госсобственности 244 печатных СМИ

Кабинет министров утвердил перечень из 244 печатных СМИ и редакций, которые подлежат разгосударствлению.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook написал: "Правительство сделало шаг на пути разгосударствления печатных средств массовой информации".

"Цель реформы - лишить эти СМИ государственного влияния и сделать их интересными и информативными", - написал он.

По его словам 244 печатных изданий выразили желание принять участие в первом этапе реформирования.

Это более половины коммунальных СМИ в стране.

Украинская правда