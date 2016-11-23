Путін назвав віроломством затримання військових на Чонгарі

Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "російських військових" на адміністративному кордоні з Кримом віроломством.

Він порівняв це з відключенням тепла й світла анексованому півострову, повідомляє ТАСС.

"Думаю, що це віроломство врешті-решт обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи, бо це подібне до відключення світла в Криму напередодні Нового року й в умовах зими", – заявив Путін журналістам.

Як відомо, Україна заявила, що 20 листопада затримала на адмінкордоні з Кримом своїх громадян, які дезертирували з української армії й перейшли на сторону Росії. Йдеться про Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Служба безпеки України 22 листопада оприлюднила відео затримання на Чонгарі. Голова СБУ Василь Грицак заявив:

"Це колишні військовослужбовці ЗСУ, спочатку їх було троє, вони хотіли отримати документи про закінчення навчального закладу за гроші, ініціювали розмови з громадянами України. Вони хотіли отримати документи про вищу освіту, щоб стати офіцерами РФ".

Зі свого боку, Міноборони РФ стверджує, що СБУ "викрала" й вивезла в Миколаївську область прапорщика Одинцова й молодшого сержанта-контрактника Баранова.

Штаб Чорноморського флоту РФ запевняє, що військовослужбовців виманили на материкову частину України підставні особи – нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вузах України.

У Міністерстві закордонних справ РФ у середу заявили, що спецслужби України вчинили провокацію у відношенні "російських громадян".