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Путин назвал вероломством задержание военных на Чонгаре

Среда, 23 ноября 2016, 14:50

Президент России Владимир Путин назвал задержание "российских военных" на административной границе с Крымом вероломством.

Он сравнил его с отключением тепла и света аннексированному полуострову, сообщает ТАСС.

"Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", – заявил Путин журналистам.

Как известно, Украина заявила, что 20 ноября задержала на админгранице с Крымом своих граждан, дезертировавших из украинской армии и перешедших на сторону России. Речь идет об Александре Баранове и Максиме Одинцове.

Служба безопасности Украины 22 ноября обнародовала видео задержания на Чонгаре. Глава СБУ Василий Грицак заявил:

"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги. Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ".

Со своей стороны, Минобороны РФ утверждает, что СБУ "похитила" и вывезла в Николаевскую область прапорщика Одинцова и младшего сержанта-контрактника Баранова.

Штаб Черноморского флота РФ уверяет, что военнослужащих выманили на материковую часть Украины подставные лица – якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

В Министерстве иностранных дел РФ в среду заявили, что спецслужбы Украины совершили провокацию в отношении "российских граждан".

Темы: РосcияПутинКрымармияСБУ
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