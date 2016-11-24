Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: Бойовики інтенсивно гатять із озброєння, забороненого "Мінськом"

Четвер, 24 листопада 2016, 05:59

Бойовики інтенсивно ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, протягом минулої доби позиції сил АТО було обстріляно 48 разів. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО вранці 24 листопада.

За даними штабу, минулої доби з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці та Талаківці, по Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер. 

На Донецькому напрямку стріляли по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120- та 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. 

"На Луганщині з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, по Новоолександрівці стріляв снайпер", - повідомили у штабі. 

Українська правда

Теми: АТОДонбасзброяМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: