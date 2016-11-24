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Штаб: Боевики интенсивно бьют из вооружения, запрещенного "Минском"

Четверг, 24 ноября 2016, 05:59

Боевики интенсивно ведут огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения, за минувшие сутки позиции сил АТО были обстреляны 48 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО утром 24 ноября.

По данным штаба, за минувшие сутки из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Марьинке, Широкино, Гнутово, Водяному, Красногоровке и Талаковке, по Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер.

На Донецком направлении стреляли по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево и Луганского из 120- и 82-миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"На Луганщине из тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новозвановки, Новолександровки, Крымского и Троицкого, по Новоалександровке стрелял снайпер", - сообщили в штабе. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассоружиеМинские соглашения
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