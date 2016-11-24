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Суд зобов’язав поліцію розслідувати, як Савченко став губернатором

Четвер, 24 листопада 2016, 16:04

Суд зобов’язав Національну поліцію розслідувати, як голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко пройшов конкурс на посаду.

Про це інформує у четвер "Радіо Свобода".

24 листопада слідча суддя Печерського районного суду задовольнила скаргу юристів громадської організації "Центру протидії корупції".

Суд зобов’язав Нацполіцію внести дані про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати відповідне розслідування.

Ця ухвала не підлягає оскарженню, та чинна з моменту видачі – від 24 листопада, зазначають журналісти.

Раніше журналісти програми "Схеми" оприлюднили факти, які можуть вказувати на фальсифікацію результатів конкурсу внаслідок втручання в роботу комп’ютерної системи.

Так, за даними журналістів, які підтверджуються автоматично сформованими звітами про тестування, кандидат Савченко склав тест на знання законодавства за 6 хвилин 4 секунди – приблизно втричі швидше, ніж його конкуренти.

Також під час проходження тестування, кандидати самостійно не обирали пароль та логін, що суттєво знижує стійкість системи до зламу.

 
У презентації Савченка журналісти знайшли багато грубих помилок

Як відомо, ЦПК звернулась до Нацполіції із заявою про незаконне втручання в роботу комп’ютерної системи під час складання тестів для визначення переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА.

У свою чергу у Нацполіції 4 листопада відповіли, що Головне слідче управління розглянуло заяву та переслало її до НАБУ "для організації розгляду та прийняття рішення". НАБУ на відповідний запит ще не відповіли.

Тож антикорупційні активісти звернулися до суду із скаргою на бездіяльність Національної поліції України.

Раніше голова комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка у вересні обрала переможця конкурсу на голову Миколаївської облдержадміністрації, Костянтин Ващенко заявляв, що у комп’ютері, за яким складав тестування народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Савченко, стався технічний збій.

Він зазначив, що результат у шість хвилин справді видається нереальним, але насправді кандидат складав тест довше.

Після оприлюднення журналістами звіту щодо результатів тестування члени комісії заявили, що не звернули уваги на грубі помилки у презентації Олексія Савченка.

Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці і з оплатою згідно із законодавством.

Журналісти з'язували, що Савченко припустився численних помилок у своїй письмовій презентації на конкурсі

Новообраний голова Миколаївської ОДА спробував "виправитися" віршем про мову.

Теми: Миколаївська область
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