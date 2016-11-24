Суд обязал полицию расследовать, как Савченко стал губернатором

Суд обязал Национальную полицию расследовать, как председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко прошел конкурс на должность.



Об этом сообщает в четверг "Радио Свобода".



24 ноября следственная судья Печерского районного суда удовлетворила жалобу юристов общественной организации "Центр противодействия коррупции".



Суд обязал Нацполицию внести данные о преступлении в Единый реестр досудебных расследований и начать соответствующее расследование.



Это постановление не подлежит обжалованию, и вступает в силу с момента выдачи – 24 ноября, отмечают журналисты.



Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали факты, которые могут указывать на фальсификацию результатов конкурса в результате вмешательства в работу компьютерной системы.



Так, по данным журналистов, что подтверждают автоматически сформированные отчеты о тестировании, кандидат Савченко составил тест на знание законодательства за 6 минут 4 секунды – примерно в три раза быстрее, чем его конкуренты.



Также во время прохождения тестирования, кандидаты самостоятельно не выбирали пароль и логин, что существенно снижает устойчивость системы к взлому.

В презентации Савченко журналисты нашли много грубых ошибок

ЦПК обратилась в Нацполицию с заявлением о незаконном вмешательстве в работу компьютерной системы при составлении тестов для определения победителя конкурса на должность главы Николаевской ОГА.



В свою очередь в Нацполиции 4 ноября ответили, что Главное следственное управление рассмотрело заявление и переслало его в НАБУ "для организации рассмотрения и принятия решения". НАБУ на соответствующий запрос еще не ответили.



Поэтому антикоррупционные активисты обратились в суд с жалобой на бездействие Национальной полиции Украины.



Ранее председатель комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая в сентябре выбрала победителя конкурса на голову Николаевской облгосадминистрации, Константин Ващенко заявил, что в компьютере, за которым проходил тестирование народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Савченко, произошел технический сбой.



Он отметил, что результат в шесть минут действительно кажется нереальным, на самом деле кандидат составлял тест дольше.



После обнародования журналистами отчета о результатах тестирования члены комиссии заявили, что не обратили внимания на грубые ошибки в презентации Алексея Савченко.

Как известно, после определения победителя комиссией 6 октября, президент Петр Порошенко назначил своим указом Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации с испытательным сроком три месяца и с оплатой в соответствии с законодательством.



Журналисты обнаружили, что Савченко допустил многочисленные ошибки в своей письменной презентации на конкурсе.



Новоизбранный председатель Николаевской ОГА попытался "исправиться" стихом об украинском языке.