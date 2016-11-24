Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інституційна слабкість: Клімкін розкритикував ЄС за візи і газ

Четвер, 24 листопада 2016, 16:45

Подальше затягування процесу узгодження механізму призупинення безвізового режиму свідчитиме про інституційну слабкість ЄС.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін у Twitter.

"Суттєва затримка з узгодженням механізму реагування на міграційні ризики свідчитиме про інституційну слабкість ЄС. Здається, в Брюсселі це усвідомлюють", - написав Клімкін.

Він також зазначив, що Україна не погоджується із позицією ЄС щодо рішення розширити доступ до європейського ринку для російського "Газпрому".

"Позицію ЄС щодо розширення прав для Газпрому на використання OPAL вважаю слабкою. Будемо боротися далі і на рівні держави,і на рівні компаній", - написав міністр.

Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що питання безвізового режиму до України має бути вирішене до кінця року.

"Сьогодні вранці я мав розмову з президентом Олландом і говорив з канцлером Меркель, і можу запевнити, що проблема буде вирішена до кінця року", – сказав він.

Раніше стало відомо, що механізм призупинення можуть так і не схвалити цього року і відкласти до виборів у Франції.

Нагадаємо, 17 листопада Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України, дозволивши старт переговорів між Радою ЄС та Європарламентом.

Безвізовий режим для України та Грузії набуде чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу"

Теми: ЄСКлімкінвізигаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ЄС
ЄС хоче направити в Україну військових інструкторів, коли "обставини дозволять" – ЗМІ
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
"Нова пошта" створює окрему компанію для експансії на ринок ЄС
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: