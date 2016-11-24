Інституційна слабкість: Клімкін розкритикував ЄС за візи і газ

Подальше затягування процесу узгодження механізму призупинення безвізового режиму свідчитиме про інституційну слабкість ЄС.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін у Twitter.

"Суттєва затримка з узгодженням механізму реагування на міграційні ризики свідчитиме про інституційну слабкість ЄС. Здається, в Брюсселі це усвідомлюють", - написав Клімкін.

Суттєва затримка з узгодж. механізму реагув. на міграц. ризики свідчитиме про інституц. слабкість ЄС. Здається, в Брюсселі це усвідомлюють. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 24, 2016

Він також зазначив, що Україна не погоджується із позицією ЄС щодо рішення розширити доступ до європейського ринку для російського "Газпрому".

"Позицію ЄС щодо розширення прав для Газпрому на використання OPAL вважаю слабкою. Будемо боротися далі і на рівні держави,і на рівні компаній", - написав міністр.

Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що питання безвізового режиму до України має бути вирішене до кінця року.

"Сьогодні вранці я мав розмову з президентом Олландом і говорив з канцлером Меркель, і можу запевнити, що проблема буде вирішена до кінця року", – сказав він.

Раніше стало відомо, що механізм призупинення можуть так і не схвалити цього року і відкласти до виборів у Франції.

Нагадаємо, 17 листопада Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України, дозволивши старт переговорів між Радою ЄС та Європарламентом.

Безвізовий режим для України та Грузії набуде чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу"