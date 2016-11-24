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Институциональная слабость: Климкин раскритиковал ЕС из-за виз и газа

Четверг, 24 ноября 2016, 16:45

Дальнейшее затягивание процесса согласования механизма приостановления безвизового режима будет свидетельствовать об институциональной слабости ЕС.

Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.

"Существенная задержка с согласованием механизма реагирования на миграционные риски будет свидетельствовать об институциональной слабости ЕС. Кажется, в Брюсселе это осознают", - написал Климкин.

Он также отметил, что Украина не соглашается с позицией ЕС о решении расширить доступ к европейскому рынку для российского "Газпрома".

"Позицию ЕС относительно расширения прав для Газпрома на использование OPAL считаю слабой. Будем бороться дальше и на уровне государства, и на уровне компаний", - написал министр.

Как сообщалось, на саммите Украина-ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос безвизового режима Украины должен быть решен до конца года.

"Сегодня утром я имел разговор с президентом Олландом и говорил с канцлером Меркель, и могу заверить, что проблема будет решена до конца года", – сказал он.

Ранее стало известно, что механизм приостановления могут так и не принять в этом году и отложить до выборов во Франции.

Напомним, 17 ноября Комитет постоянных представителей Евросоюза дал согласие на начало межинституциональных переговоров относительно безвизового режима для Украины, позволив старт переговоров между Советом ЕС и Европарламентом.

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза".

Темы: ЕСКлимкинвизыгаз
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