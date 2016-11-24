В Минюсте ответили на обвинения НАПК о блокировке проверки е-деклараций

В Министерстве юстиции заявили, что отказали в регистрации разработанного НАПК порядка проверки электронной декларации из-за недостатков в нем.

Об этом сообщил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на странице в Facebook.

"Мы направили НАПК объяснение на 8 и 14 страницах текста с перечислением нарушений, которые содержатся в предлагаемом НАПК порядке проверки деклараций и порядке мониторинга образа жизни", - отметил он.

По словам Петухова, основных замечаний 6:

- отсутствие сроков начала и продолжительности проверок;

- отсутствие требований к содержанию выводов по результатам проверки;

- отсутствие требований к достоверности информации и источников ее получения;

- противоречие с другими документами, принятыми НАПК;

- возможность принятия единоличных решений членом Комиссии вопреки коллегиальному принципу принятия решений НАПК;

- неточные формулировки, которые могут привести к обжалованию выводов НАПК в суде.

"Мы проверяем все нормативные акты, которые утверждают субъекты властных полномочий. Отказываем в регистрации, если они не соответствуют требованиям законодательства или приводят к нарушению прав человека", - говорится в сообщении.

"НАПК не имеет институциональной памяти и поэтому возможно об этом не знало. К сожалению, коллеги из НАПК решили пойти путем публичного обвинения Минюста вместо устранения недостатков в утвержденном Порядке", - отметил Петухов.

Он отметил, что Минюст заинтересован в том, чтобы утвержденный порядок четко регулировал процедуру проверки, и нарушители не могли избежать уголовной ответственности.

"В сложившейся ситуации мы готовы предоставить доступ общественности к нашим замечаниям, что мы обычно не делаем", - добавил он.

Ранее, 24 ноября НАПК обвинил Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников.