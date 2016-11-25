В ході обшуку у автомайданівця Сідоркіна нічого не вилучили

У автомайданівця Миколи Сідоркіна, у якого вранці 24 листопада прокуратура провела обшук, нічого вилучено не було.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко на сторінці в Facebook.

За словами Маселка, коли він і адвокат Віталій Титич прибули на обшук, слідчий майже його завершив - зібрав всю техніку, телефони, записники, гроші, свідоцтво на автомобіль та інші документи.

"Лише коли ми почали переконувати, що зібрані речі жодного відношення до виконання ухвали не мають, а також коли інфо про обшук поширилась у ЗМІ, а під підїздом почали збиратись активісти слідчий збагнув, що дійсно жодних підстав для вилучення речей немає. До честі слідчого він поводився толерантно і мабуть зрозумів, що його просто в темну використали. В підсумку - жодних речей не вилучили", - зазначив Маселко.

При цьому він зазначив, що ключем до розгадки причини обшуку у Сідоркіна є декларація судді Олени Первушиної.

"А ще - який зв'язок між: головним військовим прокурором Матіосом, головою Голосіївського суду, де за часів Майдану мін. 7 суддів використовувалися для переслідування активістів Майдану..., заступником голови суду ... Артуром Ємельяновим і його адвокатом, який за часів Майдану оспівував закони 16 січня - Олексієм Шевчуком. На всі ці питання ми відповімо трохи пізніше. Буде цікаво!", - написав він.

Маселко також навів "довідку" про військового прокурора Анатолія Матіоса.

"А.В. Матіос з 2011 року по 2014 рік був відряджений з органів СБ України на посаду заступника керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента Януковича. Тобто з 2011 року по 2014 рік А.В. Матіос перебував у прямому підпорядкуванні В.Ф. Януковича та не скористався правом на відставку через принципову незгоду зі злочинною діяльністю екс-президента", - йдеться в повідомленні.

Маселко зазначив, що у Матіоса "приватний інтерес, який полягає в непритягненні В.Ф. Януковича до кримінальної відповідальності".

Вранці 24 листопада до активіста Автомайдану Миколи Сідоркіна прийшли з обшуком. Обшук був проведений за скаргою голови Голосіївського райсуду Олени Первушиної, яка розглядає клопотання у справах щодо екс-президента Віктора Януковича, і його чиновників Олександра Клименка і Сергія Курченка.

У Автомайдані заявляють, що обшуки у Сідоркіна - це тиск на їхній проект "Prosud", який пише про дорогі особняки і машини українських суддів.

Як відомо, у 2015 році суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого підозрюють в "ручному правосудді", задекларував мільйони готівки.

Ємельянов – один із двох колишніх очільників Вищого господарського суду за часів президента Януковича.

Нещодавно він подав заявку на участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду а нині суддям цього суду Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.