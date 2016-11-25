Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгін має намір скористатися прецедентом скайп-допиту Януковича

П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:11

Після прецеденту з відеодопросом екс-президента Віктора Януковича адвокат Марк Фейгін намір добиватися допиту українських свідків у російських судах.

Про це він пише в п'ятницю у себе в Твіттері.

"Януковича, значить, по скайпу в Ростові можна допитати, а коли я наполягав на допиті Мельничука у справі Савченко в Донецьку, вони відмовили", - пише адвокат.

"Виходить, якщо Кремлю треба, то і скайп і суд цілком допускають допит. А якщо моїм підзахисним з Києва потрібні свідки, то не можна", - зазначає Фейгін.

Адвокат висловив намір наполягати на допиті українських свідків у російському суді:

"Раз київський суд це допускає, то і російський зобов'язаний. Нагадаю, між РФ і Україною діє Угода про правову допомогу 1993 року і віддалений допит процесуально можливий. Однак тільки з РФ".

Як відомо, Марк Фейгін представляє в судах РФ інтереси українських політичних в'язнів, зокрема безпідставно звинуваченого в шпигунстві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не очікує, що Янукович дасть важливі свідчення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого, а також зазначив, що росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу.

Українська правда

Теми: Росіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Росія
"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон зранку – ЗМІ
Посол США про атаки на порти: Росія загострила війну проти українців
Російським каналам заборонили розповідати про атаку дронів по Москві
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: