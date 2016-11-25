Фейгин хочет воспользоваться прецедентом скайп-допроса Януковича

После прецедента с видеодопросом экс-президента Виктора Януковича адвокат Марк Фейгин намерен добиваться допроса украинских свидетелей в российских судах.

Об этом он пишет в пятницу у себя в Твиттере.

"Януковича, значит, по скайпу в Ростове можно допросить, а когда я настаивал на допросе Мельничука по делу Савченко в Донецке, они отказали", – пишет адвокат.

"Выходит, если Кремлю надо, то и скайп и суд вполне допускают допрос. А если моим подзащитным из Киева нужны свидетели, то нельзя", – отмечает Фейгин.

Адвокат выразил намерение настаивать на допросе украинских свидетелей в российском суде:

"Раз киевский суд это допускает, то и российский обязан. Напомню, между РФ и Украиной действует Соглашение о правовой помощи 1993 года и удалённый допрос процессуально возможен. Однако только из РФ".

Как известно, Марк Фейгин представляет в судах РФ интересы украинских политических заключенных, в частности безосновательно обвиненного в шпионаже корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не ожидает, что Янукович даст важные показания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил мнение, что бывший президент должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый, а также отметил, что россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу.

Украинская правда