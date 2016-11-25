Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: українців, яких не вдалося завербувати, ФСБ оголошує шпигунами

П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:31

СБУ припускає, що ті люди, яких в Криму оголошують українськими шпигунами чи диверсантами, просто відмовилися зрадити присязі і працювати на російські спецслужби.

Про це у п'ятницю під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"На сьогоднішній день наша служба не виключає, що всі ті голосні затримання, про які рапортує російське ФСБ з Криму, насправді це просто невдалі спроби вербовок громадян України. І для того, щоб показати свою начебто силу, російські спецслужби реалізують ті погрози, які вони висловлюють нашим громадянам під час перебування на території Автономної Республіки Крим", – сказав він.

Як відомо, Ткачук на цьому брифінгу оголосив, що СБУ виявила масштабні спроби російських спецслужб завербувати українських військових, переважно – тих, які до окупації розміщувалися в Криму.

Він запевнив, що СБУ запобігла цим спробам.

Раніше ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

ФСБ продемонструвала відеозаписи їхніх "зізнань".

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Олег Шанковський, УП

Теми: КримСБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Крим
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: