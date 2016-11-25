СБУ: українців, яких не вдалося завербувати, ФСБ оголошує шпигунами

СБУ припускає, що ті люди, яких в Криму оголошують українськими шпигунами чи диверсантами, просто відмовилися зрадити присязі і працювати на російські спецслужби.

Про це у п'ятницю під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"На сьогоднішній день наша служба не виключає, що всі ті голосні затримання, про які рапортує російське ФСБ з Криму, насправді це просто невдалі спроби вербовок громадян України. І для того, щоб показати свою начебто силу, російські спецслужби реалізують ті погрози, які вони висловлюють нашим громадянам під час перебування на території Автономної Республіки Крим", – сказав він.

Як відомо, Ткачук на цьому брифінгу оголосив, що СБУ виявила масштабні спроби російських спецслужб завербувати українських військових, переважно – тих, які до окупації розміщувалися в Криму.

Він запевнив, що СБУ запобігла цим спробам.

Раніше ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

ФСБ продемонструвала відеозаписи їхніх "зізнань".

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Олег Шанковський, УП