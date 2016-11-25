СБУ: украинцев, которых не удалось завербовать, ФСБ объявляет шпионами

СБУ предполагает, что те люди, которых в Крыму объявляют украинскими шпионами или диверсантами, просто отказались изменить присяге и работать на российские спецслужбы.

Об этом в пятницу во время брифинга заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российское ФСБ по Крыму, на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. И для того, чтобы показать свою якобы силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они высказывают нашим гражданам во время пребывания на территории Автономной Республики Крым", – сказал он.

Как известно, Ткачук на этом брифинге объявил, что СБУ выявила масштабные попытки российских спецслужб завербовать украинских военных, преимущественно – тех, которые до оккупации размещались в Крыму.

Он заверил, что СБУ предотвратила этим попыткам.

Ранее ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины". Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович.

ФСБ продемонстрировала видеозаписи их "признаний".

Трое подозреваемых в подготовке диверсий арестованы.

Управление разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Олег Шанковский, УП