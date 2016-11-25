Прокурори і адвокати кажуть, зрив допиту Януковича їм не вигідний

Обвинувачення та захист п'яти "беркутівців", яких звинувачують у розстрілах на Євромайдані, стверджують, що не були зацікавленими у зриві допиту екс-президента Віктора Януковича.

Про це вони заявили після засідання суду у п'ятницю.

"Наших підзахисних навіть не готували для доставки в суд на засідання... Стороні захисту це точно не потрібно, адже це була наша ініціатива допиту. У нас є багато запитань до Віктора Януковича, але я не буду зараз розкривати карти", - зазначив один з адвокатів "беркутівців" Стефан Решко.

У свою чергу, прокурор ГПУ Олексій Донський також зазначив, що прокуратура зацікавлена в допиті Януковича.

"Зрив допиту абсолютно не в інтересах прокуратури. В наших інтересах, щоб допит був проведений і був повноцінний", - сказав він.

Як відомо, Святошинський суд переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві. СІЗО блокували представники "Правого сектора".

Роман Кравець, УП