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Прокуроры и адвокаты говорят, срыв допроса Януковича им не выгоден

Пятница, 25 ноября 2016, 13:36

Обвинение и защита пяти "беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Евромайдане, утверждают, что не были заинтересованы в срыве допроса экс-президента Виктора Януковича.

Об этом они заявили после заседания суда в пятницу.

"Наших подзащитных даже не готовили для доставки в суд на заседание ... Стороне защиты это точно не нужно, ведь это была наша инициатива допроса. У нас есть много вопросов к Виктору Януковичу, но я не буду сейчас раскрывать карты", - отметил один из адвокатов "беркутовцев" Стефан Решко.

В свою очередь, прокурор ГПУ Алексей Донской также отметил, что прокуратура заинтересована в допросе Януковича.

"Срыв допроса совершенно не в интересах прокуратуры. В наших интересах, чтобы допрос был проведен и был полноценный", - сказал он.

Как известно, Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.

Причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве. СИЗО блокировали представители "Правого сектора".

Роман Кравец, УП

Темы: ЯнуковичсудРосcия
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