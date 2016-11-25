Прокуроры и адвокаты говорят, срыв допроса Януковича им не выгоден

Обвинение и защита пяти "беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Евромайдане, утверждают, что не были заинтересованы в срыве допроса экс-президента Виктора Януковича.

Об этом они заявили после заседания суда в пятницу.

"Наших подзащитных даже не готовили для доставки в суд на заседание ... Стороне защиты это точно не нужно, ведь это была наша инициатива допроса. У нас есть много вопросов к Виктору Януковичу, но я не буду сейчас раскрывать карты", - отметил один из адвокатов "беркутовцев" Стефан Решко.

В свою очередь, прокурор ГПУ Алексей Донской также отметил, что прокуратура заинтересована в допросе Януковича.

"Срыв допроса совершенно не в интересах прокуратуры. В наших интересах, чтобы допрос был проведен и был полноценный", - сказал он.

Как известно, Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.

Причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве. СИЗО блокировали представители "Правого сектора".

Роман Кравец, УП