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Президент дозволив штрафувати канали і радіо за сепаратизм

П'ятниця, 25 листопада 2016, 15:29

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати порушників законодавства.

Про це свідчить інформація на сайті законопроекту.

Вказано, що законопроект повернуто з підписом від президента.

Законопроект передбачає, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення може накладати санкції на теле-, радіомовників, які зараз передбачені законодавством.

Також йдеться про можливість Нацради накладати штрафи.

Якщо після штрафу компанія не повторює порушення, то штраф протягом року ліквідується і попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії.

Запровадження таких змін депутати мотивували потребою нацрегулятора впливати на інформаційний простір України, щоб в ньому не було таких явищ, як сепаратизм.

Українська правда

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Теми: ЗМІПорошенко
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