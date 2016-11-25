Президент дозволив штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати порушників законодавства.
Про це свідчить інформація на сайті законопроекту.
Вказано, що законопроект повернуто з підписом від президента.
Законопроект передбачає, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення може накладати санкції на теле-, радіомовників, які зараз передбачені законодавством.
Також йдеться про можливість Нацради накладати штрафи.
Якщо після штрафу компанія не повторює порушення, то штраф протягом року ліквідується і попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії.
Запровадження таких змін депутати мотивували потребою нацрегулятора впливати на інформаційний простір України, щоб в ньому не було таких явищ, як сепаратизм.
Українська правда